Цього разу оприлюднили інформацію про 11 капітанів та 31 судно. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУР МО.

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Що відомо про капітанів російського тіньового флоту

Серед опублікованих осіб є капітани танкерів, афілійованих з підсанкційною російською компанією "Совкомфлот", які порушують політику обмеження граничної ціни на російську нафту. Зокрема, мова йде про капітана танкера KOTLAS Івана Нікіфорова та капітана танкера CORUS Костантіна Ковалєнка.

Як повідомляє ГУР, капітани володіють інформацією про власників тіньових танкерів, технічний стан суден, вантаж та його вартість. А також знають маршрут судна.

Саме вони ухвалюють рішення про відключення або маніпуляції з навігаційними системами кораблів, підробку даних про місцеперебування суден, внесення неправдивих даних у маршрутні журнали, небезпечне перевантаження нафти між суднами в морі та застосування інших схем для обходу санкцій.

Там зазначають, що такі дії не тільки сприяють фінансуванню війни проти України, а й створюють загрозу глобальної екологічної катастрофи.

Зазначимо, що раніше ГУР оприлюднило інформацію про 57 капітанів та 45 морських суден російського тіньового флоту. Загалом у розділі "Морські судна" на порталі War&Sanctions вже доступні дані про 782 судна та 100 капітанів.