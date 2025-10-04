Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на OBOZ.UA. Журналісти показали відповідь відомства на свій запит.
Дивіться також Не впорався із завданням: у ЦПД розповіли, чому Кремль вигнав Козака
Де працює батько Кирила Дмитрієва?
Член-кореспондент НАН України Олександр Дмитрієв зберігає за собою робоче місце в Інституті клітинної біології та генетичної інженерії.
Професор оформлений на 0,75 посади головного наукового співробітника лабораторії імунітету рослин відділу біофізики та радіобіології. Однак із початку широкомасштабного вторгнення чоловіка в Києві не бачили.
З 25 квітня 2022 року він (Олександр Дмитрієв – 24 Канал) знаходиться у відпустці за свій рахунок за згодою сторін і продовжує її кожні 90 днів,
– повідомили в інституті.
Окрім того, батько путінського перемовника нібито брав участь у вивченні наслідків аварії на Чорнобильській атомній станції, має посвідчення чорнобильця другої категорії.
Відповідь на запит до НАН України / Фото OBOZ.UA
Зверніть увагу! Ексклюзивно для 24 Каналу майор ЗСУ Тарас Березовець розповів, чому Кирило Дмитрієв став основним перемовником російського диктатора. Цікаво, що "втиратися" в довіру до американського президента Дональда Трампа путінський посланець почав ще у 2016 році.
Дмитрієв Олександр Петрович / Фото НАНУ
Як родина Кирила Дмитрієва опинилася в Україні?
50-річний Кирило Дмитрієв народився в Києві, його батько – вчений-біолог зі світовим ім'ям, що у 80-ті роки також обіймав високі посади в комуністичній партії, яка тоді керувала в СРСР.
До України родину перевіз дід путінського перемовника – полковник Петро Дмитрієв, який сам народився у Санкт-Петербурзі. Він ветеран Фінської війни та Другої світової, учасник оборони Києва, Сталінградської битви та битви на Курській дузі.
До слова, у 14-річному віці Кирило Дмитрієв переїхав до США – там він закінчив коледж, а згодом здобув вищу освіту.