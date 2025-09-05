Погиб, защищая будущее Украины: на войне погиб журналист Александр Голяченко
- Александр Голяченко, журналист "Нашего Киева", погиб на войне 3 сентября.
- В 2022 году он вместе с отцом пошел защищать Украину.
Украина продолжает терять своих верных сыновей и дочерей. На войне погиб Александр Голяченко.
Ранее он работал журналистом в столичном издании. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание "Наш Киев".
Что известно об Александре Голяченко?
Александр Голяченко погиб 3 сентября.
Мой сыночек. Вчера он погиб. Погиб, как герой, защищая будущее этой страны, своих близких, друзей. Еще до конца не осознаю, как жить дальше без него. Он был добрым, порядочным и талантливым человеком. Мир уже не будет таким, как по сей день. По крайней мере для меня... Буду любить тебя всегда, мой небесный,
- написал отец павшего воина Сергей Голяченко.
Издание "Наш Киев" рассказало, что Александр работал у них с 2020 года и до начала полномасштабного вторжения России.
На фронт он ушел вместе с отцом.
"Для Александра не было ничего невозможного. Всех спикеров он воспринимал как людей и личностей, стремился через тексты передать их личный взгляд на жизнь, чтобы читатели почувствовали за буквами реального человека, его боли и эмоции... Мы будем помнить его не только как профессионального журналиста, а и как человека с большим сердцем", – написали коллеги.
Защитника будут помнить как доброжелательного, искреннего, общительного, надежного человека, который всегда был готов поддержать, понять и поговорить.
24 Канал выражает соболезнования родным и близким Александра Голяченко. Вечная и светлая память защитнику Украины!
Потери Украины на войне: последние новости
Во время выполнения боевого задания погиб командир штурмовой роты Артем Свиридов. Он работал медбратом в анестезиологическом отделении интенсивной терапии в Германии, но в феврале 2022 года вернулся в Украину, чтобы стать на ее защиту.
На Запорожье погиб командир самоходной артиллерийской батареи Юрий Уршанский. Уроженцу Закарпатья было всего 24 года.
За независимость Украины погиб итальянский доброволец Лука Чекка. Свой последний бой он принял еще в 2024 году и долгое время считался пропавшим без вести.