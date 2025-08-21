В России сняли командующего группой армий "Север", генерала Александра Лапина. Войска в подчинении оккупанта держат оборону в Курской области России и пытаются наступать на Сумскую область.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

Что известно об увольнении Лапина?

В министерстве обороны России подтвердили смену командующего группой армий "Север". В то же время причины такой перестановки не уточняются.

Александр Лапин с 2017 года командовал войсками Центрального военного округа. В октябре 2022-го его сняли с должности после критики Рамзана Кадырова из-за провала наступления под Красным Лиманом.

Во время полномасштабной войны генерал не раз оказывался в эпицентре скандалов. По данным журналистов оппозиционного российского издания ASTRA в 2022 году Лапин публично наградил своего сына-танкиста, который руководил неудачной атакой на Сумы и Чернигов.

Тем же летом сам генерал получил звание "Героя России". В октябре 2022-го Александр Лапин угрожал мобилизованному пистолетом, заставляя его вернуться на фронт.

Весной 2024-го он возглавил Ленинградский военный округ и группировку "Север". А уже в августе того же года издание WSJ назвало Лапина среди виновников прорыва украинских войск в Курской области.

Кто занял должность Лапина и что о нем известно?

По данным российских СМИ, вместо Александра Лапина командующим группировкой войск "Север" назначен генерал-полковник Евгений Никифоров.



Евгений Никифоров был назначен командующим группировкой войск "Север" / Фото российских СМИ

Никифоров в 2017 – 2019 годах командовал 58-й армией, в 2019 – 2020 годах занимал должность заместителя командующего войсками Западного военного округа, а в 2020 – 2022 – начальника штаба Восточного военного округа.

В январе 2023 года генерал стал командовать войсками Западного военного округа, который впоследствии был разделен на Московский и Ленинградский.

Примечательно, что Евгений Никифоров является участником российской агрессии против Украины, а также одним из командующих пророссийскими силами на Донбассе в 2014 – 2015. В частности, по данным СБУ, именно Никифоров отдал приказ Дмитрию Уткину из ЧВК "Вагнера" на уничтожение 14 июня 2014 года украинского транспортного самолета Ил-76.

Какая сейчас ситуация в Сумской и Курской областях?