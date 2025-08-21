Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
Интересно Придется затянуть пояса: как российское правительство покроет увеличенные расходы на войну
Что известно об увольнении Лапина?
В министерстве обороны России подтвердили смену командующего группой армий "Север". В то же время причины такой перестановки не уточняются.
Александр Лапин с 2017 года командовал войсками Центрального военного округа. В октябре 2022-го его сняли с должности после критики Рамзана Кадырова из-за провала наступления под Красным Лиманом.
Во время полномасштабной войны генерал не раз оказывался в эпицентре скандалов. По данным журналистов оппозиционного российского издания ASTRA в 2022 году Лапин публично наградил своего сына-танкиста, который руководил неудачной атакой на Сумы и Чернигов.
Тем же летом сам генерал получил звание "Героя России". В октябре 2022-го Александр Лапин угрожал мобилизованному пистолетом, заставляя его вернуться на фронт.
Весной 2024-го он возглавил Ленинградский военный округ и группировку "Север". А уже в августе того же года издание WSJ назвало Лапина среди виновников прорыва украинских войск в Курской области.
Кто занял должность Лапина и что о нем известно?
По данным российских СМИ, вместо Александра Лапина командующим группировкой войск "Север" назначен генерал-полковник Евгений Никифоров.
Евгений Никифоров был назначен командующим группировкой войск "Север" / Фото российских СМИ
Никифоров в 2017 – 2019 годах командовал 58-й армией, в 2019 – 2020 годах занимал должность заместителя командующего войсками Западного военного округа, а в 2020 – 2022 – начальника штаба Восточного военного округа.
В январе 2023 года генерал стал командовать войсками Западного военного округа, который впоследствии был разделен на Московский и Ленинградский.
Примечательно, что Евгений Никифоров является участником российской агрессии против Украины, а также одним из командующих пророссийскими силами на Донбассе в 2014 – 2015. В частности, по данным СБУ, именно Никифоров отдал приказ Дмитрию Уткину из ЧВК "Вагнера" на уничтожение 14 июня 2014 года украинского транспортного самолета Ил-76.
Какая сейчас ситуация в Сумской и Курской областях?
В Генштабе ВСУ 16 августа заявляли, что украинские военные продвинулись до 2,5 километра в Сумской области. Активные действия проходят в районах Алексеевки и Юнаковки на Северо-Слобожанском направлении, наши защитники постепенно оттесняют врага и отбивают у него территорию.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отмечал, что украинские военные продолжают сохранять присутствие на территории Глушковского района Курской области, сковывая часть российской наступательной группировки.
По данным аналитиков DeepState, сейчас враг оккупировал около 215 квадратных километров Сумской области. В то же время украинские защитники продолжают оборонять примерно 20 квадратных километров в Курской области.