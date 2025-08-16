Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.
Где продвинулись Силы обороны на 16 августа?
Речь о Северо-Слобожанском направлении, то есть о Сумской области. Это название появилось 16 июня, а Харьковское направление переименовали в Южно-Слобожанское.
На Северо-Слобожанском направлении украинские воины продолжают активные действия с целью уничтожения противника и освобождения наших населенных пунктов. На соответствующих участках продвижение украинских подразделений составляет от 1 до 2,5 километра,
– говорится в заметке Генштаба.
Там добавили: чтобы не допустить логистическое обеспечение, эвакуацию и усиление подразделений российских оккупантов в определенных локациях ВСУ удерживают зоны сплошного огневого поражения противника.