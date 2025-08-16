Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб.

Де просунулися Сили оборони на 16 серпня?

Мова про Північно-Слобожанський напрямок, тобто про Сумщину. Ця назва з'явилася 16 червня, а Харківський напрямок перейменували на Південно-Слобожанський.

На Північно-Слобожанському напрямку українські воїни продовжують активні дії з метою знищення противника та звільнення наших населених пунктів. На відповідних ділянках просування українських підрозділів складає від 1 до 2,5 кілометра,

– ідеться в дописі Генштабу.

Там додали: щоб не допустити логістичне забезпечення, евакуацію та посилення підрозділів російських окупантів у визначених локаціях ЗСУ утримують зони суцільного вогневого ураження противника.

Ситуація на Сумщині: дивіться карту DeepState