Тікав зі Сходу України та "проспав" наступ ЗСУ на Курщину: у Росії зняли генерала Лапіна
- Командувача групою армій "Північ" у Росії, генерала Олександра Лапіна, зняли з посади. Його замінив генерал-полковник Євген Нікіфоров.
- Лапін був об'єктом критики та скандалів, зокрема за провали у військових операціях. Нікіфоров раніше командував 58-ю армією та займав керівні посади у Західному та Східному військових округах.
- Лапіна звинувачували у прориві українських військ у Курській області, а Нікіфоров був причетний до наказу про знищення українського літака Іл-76 у 2014 році.
У Росії зняли командувача групою армій "Північ", генерала Олександра Лапіна. Війська у підпорядкуванні окупанта тримають оборону в Курській області Росії та намагаються наступати на Сумську область.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.
Що відомо про звільнення Лапіна?
У міністерстві оборони Росії підтвердили зміну командувача групою армій "Північ". Водночас причини такої перестановки не уточнюються.
Олександр Лапін із 2017 року командував військами Центрального військового округу. У жовтні 2022-го його зняли з посади після критики Рамзана Кадирова через провал наступу під Червоним Лиманом.
Під час повномасштабної війни генерал не раз опинявся в епіцентрі скандалів. За даними журналістів опозиційного російського видання ASTRA у 2022 році Лапін публічно нагородив свого сина-танкіста, який керував невдалою атакою на Суми та Чернігів.
Того ж літа сам генерал отримав звання "Героя Росії". У жовтні 2022-го Олександр Лапін погрожував мобілізованому пістолетом, змушуючи його повернутися на фронт.
Навесні 2024-го він очолив Ленінградський військовий округ та угруповання "Північ". А вже у серпні того ж року видання WSJ назвало Лапіна серед винуватців прориву українських військ у Курській області.
Хто обійняв посаду Лапіна і що про нього відомо?
За даними російських ЗМІ, замість Олександра Лапіна командувачем угрупуванням військ "Північ" призначено генерал-полковника Євгена Нікіфорова.
Євген Нікіфоров був призначений командувачем угрупуванням військ "Північ" / Фото російських ЗМІ
Нікіфоров у 2017 – 2019 роках командував 58-ю армією, у 2019 – 2020 роках обіймав посаду заступника командувача військ Західного військового округу, а у 2020 – 2022 – начальника штабу Східного військового округу.
У січні 2023 генерал став командувати військами Західного військового округу, який згодом був розділений на Московський і Ленінградський.
Примітно, що Євген Нікіфоров є учасником російської агресії проти України, а також одним із командувачів проросійськими силами на Донбасі у 2014 – 2015. Зокрема, за даними СБУ, саме Нікіфоров віддав наказ Дмитру Уткіну з ПВК "Вагнера" на знищення 14 червня 2014 року українського транспортного літака Іл-76.
Яка зараз ситуація у Сумській та Курській областях?
У Генштабі ЗСУ 16 серпня заявляли, що українські військові просунулися до 2,5 кілометра у Сумській області. Активні дії проходять у районах Олексіївки та Юнаківки на Північно-Слобожанському напрямку, наші захисники поступово відтісняють ворога та відбивають у нього територію.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наголошував, що українські військові продовжують зберігати присутність на території Глушківського району Курської області, сковуючи частину російського наступального угруповання.
За даними аналітиків DeepState, наразі ворог окупував близько 215 квадратних кілометрів Сумської області. Водночас українські захисники продовжують обороняти приблизно 20 квадратних кілометрів у Курській області.