У Росії зняли командувача групою армій "Північ", генерала Олександра Лапіна. Війська у підпорядкуванні окупанта тримають оборону в Курській області Росії та намагаються наступати на Сумську область.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

Що відомо про звільнення Лапіна?

У міністерстві оборони Росії підтвердили зміну командувача групою армій "Північ". Водночас причини такої перестановки не уточнюються.

Олександр Лапін із 2017 року командував військами Центрального військового округу. У жовтні 2022-го його зняли з посади після критики Рамзана Кадирова через провал наступу під Червоним Лиманом.

Під час повномасштабної війни генерал не раз опинявся в епіцентрі скандалів. За даними журналістів опозиційного російського видання ASTRA у 2022 році Лапін публічно нагородив свого сина-танкіста, який керував невдалою атакою на Суми та Чернігів.

Того ж літа сам генерал отримав звання "Героя Росії". У жовтні 2022-го Олександр Лапін погрожував мобілізованому пістолетом, змушуючи його повернутися на фронт.

Навесні 2024-го він очолив Ленінградський військовий округ та угруповання "Північ". А вже у серпні того ж року видання WSJ назвало Лапіна серед винуватців прориву українських військ у Курській області.

Хто обійняв посаду Лапіна і що про нього відомо?

За даними російських ЗМІ, замість Олександра Лапіна командувачем угрупуванням військ "Північ" призначено генерал-полковника Євгена Нікіфорова.



Євген Нікіфоров був призначений командувачем угрупуванням військ "Північ" / Фото російських ЗМІ

Нікіфоров у 2017 – 2019 роках командував 58-ю армією, у 2019 – 2020 роках обіймав посаду заступника командувача військ Західного військового округу, а у 2020 – 2022 – начальника штабу Східного військового округу.

У січні 2023 генерал став командувати військами Західного військового округу, який згодом був розділений на Московський і Ленінградський.

Примітно, що Євген Нікіфоров є учасником російської агресії проти України, а також одним із командувачів проросійськими силами на Донбасі у 2014 – 2015. Зокрема, за даними СБУ, саме Нікіфоров віддав наказ Дмитру Уткіну з ПВК "Вагнера" на знищення 14 червня 2014 року українського транспортного літака Іл-76.

