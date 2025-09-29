Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что хотел бы поговорить с Владимиром Зеленским. Якобы, Беларусь имеет "хороший" мирный план. Однако в этом заявлении нет ничего нового и важного.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал политолог Игорь Чаленко, отметив, что это стандартная информационно-психологическая спецоперация Кремля. Москва пытается "отбеливать" свою репутацию.

Смотрите также Орбан и Фицо цинично оправдали приобретение российской нефти

Какой замысел имеет Лукашенко?

Политолог объяснил, что после долгого разговора Лукашенко с Владимиром Путиным, заявление белорусского диктатора якобы показывает, что Россия предлагает мирные инициативы. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что именно Кремль блокирует мирный процесс, поэтому Беларусь и Россия нашли противодействие и осуществили такой информационный вброс.

Это не первый вброс, направленный на дескридитацию позиций и Украины, и западных стран. Это должно работать на размытие реальных попыток завершить войну. Россия уверена, что следующие несколько месяцев сможет усилить собственные позиции военным путем,

– подчеркнул он.

Заявление Лукашенко подкрепляет и российская пропаганда, которая постоянно кричит, что позиция Украины ухудшается, поэтому Киев должен согласиться на то, что предлагают. Это классический прием Кремля, который не работает. Кроме того, Москва уже якобы публиковала мирные планы от Китая и Турции.

Чаленко подытожил, что Россия, параллельно с военными действиями и террором украинского населения, вбрасывает информацию, что россияне якобы готовы к переговорам.

Как Россия пытается "доказать" готовность к миру?