Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що хотів би поговорити з Володимиром Зеленським. Буцімто, Білорусь має "хороший" мирний план. Однак в цій заяві немає нічого нового та важливого.

Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив політолог Ігор Чаленко, зауваживши, що це стандартна інформаційно-психологічна спецоперація Кремля. Москва намагається "відбілювати" свою репутацію.

Дивіться також Орбан і Фіцо цинічно виправдали придбання російської нафти

Який задум має Лукашенко?

Політолог пояснив, що після довгої розмови Лукашенка з Володимиром Путіним, заява білоруського диктатора нібито показує, що Росія пропонує мирні ініціативи. Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що саме Кремль блокує мирний процес, тому Білорусь і Росія знайшли протидію та здійснили такий інформаційний вкид.

Це не перший вкид, направлений на дескридитацію позицій і України, і західних країн. Це має працювати на розмиття реальних намагань завершити війну. Росія впевнена, що наступні кілька місяців зможе посилити власні позиції військовим шляхом,

– наголосив він.

Заяву Лукашенка підкріплює і російська пропаганда, яка постійно кричить, що позиція України погіршується, тому Київ має погодитись на те, що пропонують. Це класичний прийом Кремля, який не працює. Крім того, Москва вже нібито публікувала мирні плани від Китаю та Туреччини.

Чаленко підсумував, що Росія, паралельно з військовими діями та терором українського населення, вкидує інформацію, що росіяни начебто готові до перемовин.

Як Росія намагається "довести" готовність до миру?