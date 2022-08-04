Убил конкурента: экс-нардеп Александр Шепелев приговорен к 15 годам тюрьмы

Бывший народный депутат Украины приговорен к 15 годам заключения. Его признали виновным в том, что он намеренно убил своего конкурента.

Народный депутат Украины V и VI созывов признан виновным в умышленном убийстве и приговорен к 15 годам тюрьмы. Прокуратура не раскрыла имя, но очевидно речь идет об Александре Шепелеве. В частности, об этом пишут журналисты УНН.

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Что случилось

Прокуратура доказала в суде, что Шепелев организовал умышленное убийство главы наблюдательного совета "АвтоКразБанка" – Сергея Кириченко. Сообщается, что его убили по предварительному сговору группы лиц по корыстным поводам.

В свою очередь Шепелев устранил банкира как конкурента в сфере предоставления банковских услуг, поскольку сам являлся владельцем закрытого акционерного общества.

Отметим, что убийство произошло еще в 2003 году. Долгое время злоумышленникам удавалось избегать наказания. Убийство раскрыли в 2012 году. После этого Шепелев скрывался от правосудия с 2013 по 2018 года.

Также следует напомнить, что это не единственное убийство, которое заказал Шепелев.

Какое наказание назначил суд

Нардепу было назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией всего личного имущества, кроме жилья.

К слову, недавно Галицкий районный суд назначил три года испытательного срока водителю маршрутки Виктору Шебаршинову, сбившему на пешеходном переходе двух монахинь Латинского кафедрального собора. Тогда одна из сбитых женщин одеждой зацепилась за кузов транспорта – водитель тянул ее до конечной остановки 7 километров. Монахиня погибла от травм.

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