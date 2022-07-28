Тогда одна из сбитых женщин одеждой зацепилась за кузов маршрутки – водитель тянул ее до конечной остановки 7 километров. Монахиня погибла от травм.
К теме На мгновение остановился и поехал дальше: видео смертельного ДТП с маршруткой во Львове 18+
Что известно о жутком ДТП
- Утром 20 ноября 2021 года на перекрестке проспекта Свободы и улицы Дорошенко 47-летний водитель пригородной маршрутки №138 Виктор Шебаршинов сбил двух монахинь Латинского кафедрального собора, переходивших дорогу на пешеходном переходе.
- 48-летнюю монахиню с травмами госпитализировали в больницу. Другая 47-летняя монахиня, Ольга Дуплеца, зацепилась за кузов автобуса. Он протянул ее целых 7 километров. Женщина скончалась от полученных травм.
- Водитель говорил, что не заметил, как сбил двух пешеходов, поэтому поехал дальше на конечную на улице Вашингтона. Там его задержала полиция. Сначала суд взял Виктора Шебаршинова под стражу, а затем отпустил под домашний арест.
Водитель маршрутки был трезв. В маршрутке, тащившей тело женщины, находились пассажиры. Впоследствии жуткое видео ДТП облетело сеть. Сбив женщин, водитель на мгновение остановился и поехал дальше. Это вызвало бурные споры в сети, действительно ли водитель не заметил монахинь.
Водителю смягчили наказание
О вынесении приговора Виктору Шебаршинову спикер Львовской областной прокуратуры Даниил Антощак сказал, что водитель признал свою вину и раскаялся. Потерпевшая монахиня заявила, что примирилась с водителем и не имеет к нему претензий.
27 июля Галицкий районный суд Львова признал Виктора Шебаршинова виновным в совершении смертельного ДТП и назначил ему 5 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортом в течение 3 лет. Но от отбывания наказания под стражей он был освобожден, заменив приговор на испытательный срок на 3 года. Этот приговор может быть обжалован в апелляционном суде.
К теме – КАМАЗ оккупантов раздавил легковой автомобиль под Мелитополем: смотрите видео