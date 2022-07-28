Тогда одна из сбитых женщин одеждой зацепилась за кузов маршрутки – водитель тянул ее до конечной остановки 7 километров. Монахиня погибла от травм.

К теме На мгновение остановился и поехал дальше: видео смертельного ДТП с маршруткой во Львове 18+

Что известно о жутком ДТП

Утром 20 ноября 2021 года на перекрестке проспекта Свободы и улицы Дорошенко 47-летний водитель пригородной маршрутки №138 Виктор Шебаршинов сбил двух монахинь Латинского кафедрального собора, переходивших дорогу на пешеходном переходе.

48-летнюю монахиню с травмами госпитализировали в больницу. Другая 47-летняя монахиня, Ольга Дуплеца, зацепилась за кузов автобуса. Он протянул ее целых 7 километров. Женщина скончалась от полученных травм.

Водитель говорил, что не заметил, как сбил двух пешеходов, поэтому поехал дальше на конечную на улице Вашингтона. Там его задержала полиция. Сначала суд взял Виктора Шебаршинова под стражу, а затем отпустил под домашний арест.

Водитель маршрутки был трезв. В маршрутке, тащившей тело женщины, находились пассажиры. Впоследствии жуткое видео ДТП облетело сеть. Сбив женщин, водитель на мгновение остановился и поехал дальше. Это вызвало бурные споры в сети, действительно ли водитель не заметил монахинь.

Водителю смягчили наказание

О вынесении приговора Виктору Шебаршинову спикер Львовской областной прокуратуры Даниил Антощак сказал, что водитель признал свою вину и раскаялся. Потерпевшая монахиня заявила, что примирилась с водителем и не имеет к нему претензий.

27 июля Галицкий районный суд Львова признал Виктора Шебаршинова виновным в совершении смертельного ДТП и назначил ему 5 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортом в течение 3 лет. Но от отбывания наказания под стражей он был освобожден, заменив приговор на испытательный срок на 3 года. Этот приговор может быть обжалован в апелляционном суде.

К теме – КАМАЗ оккупантов раздавил легковой автомобиль под Мелитополем: смотрите видео