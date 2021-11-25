Смертельное ДТП произошло в 6: 00 на проспекте Свободы. Водитель маршрутки №138 сбил 2 монахинь на пешеходном переходе. Одна из них погибла, а другая – попала в больницу с рядом травм.
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В Латинской кафедре простились с Ольгой Дуплецой
В Латинском кафедральном соборе 25 ноября провели в последний путь монахиню Ольгу Дуплецу. Она была монахиней Конгрегации Сестер Францисканок семьи Марии. Женщина трагически погибла под колесами маршрутки № 138, когда шла на утреннюю мессу.
Возглавил мессу за погибшей Митрополит и архиепископ Львовский РКЦ Мечислав Мокшицкий в сослужении с епископом-помощником Львовской Архидиецезии РКЦ Эдвардом Кавой. Также к молитве присоединились священнослужители Латинской Катедры.
Митрополит рассказал, что всю свою жизнь сестра Ольга служила Богу и своим близким.
Сегодня на этой поминальной Литургии мы выражаем благодарность за бесчисленное добро, которое делала сестра Ольга. Провожая ее в вечную жизнь, вспоминаем ее ласковую улыбку, с которой она смотрела на нас, с любовью и благодарностью,
– отметил Мокшицкий.
По его словам, упоминание об улыбке монахини утешает сейчас всех ее близких, а страдания, которые пришлось ей пережить, можно сравнить лишь с дорогой Иисуса Христа.
Смотрите фото с Латинской Катедры / Фото "Духовное величие Львова"
Также, чтобы попрощаться с погибшей монахиней, в Латинскую кафедру пришел городской голова Львова Андрей Садовый. Он положил к гробу монахини цветы.
К молитве по погибшим присоединились монахини из Конгрегации Сестер Францисканок Семьи Марии из-за границы и Украины. Кроме этого, с монахиней попрощались монахини и монахи других конгрегаций РКЦ, УГКЦ, ПЦУ и десятки неравнодушных львовян.
Во Львове попрощались с Ольгой Дуплецой: видео
Коротко о ДТП, в котором погибла монахиня
- На проспекте Свободы в 6:00 водитель пригородной маршрутки №138 повернул с улицы Дорошенко и сбил 2 монахинь на пешеходном переходе.
- В тот момент они шли на утреннюю мессу. Пострадавшие переходили дорогу на "зеленый" свет.
- На видео с места ДТП видно, что мужчина на несколько секунд остановился, а потом уехал прочь.
- Монахиня Ольга Дуплеца погибла. Ее тело зацепилось за кузов и маршрутка протянула его до конечной остановки на улице Вашингтона.
- Другая монахиня выжила, однако сильно травмировалась. Врачи диагностировали у нее вывих плеча и ушиб головного мозга.
- По словам водителя, он не понял, что сбил монахинь. Мужчина думал, что под кузовом был "какой-то мешок".
- Он полностью признал свою вину. Суд поместил водителя на 2 месяца под стражу без возможности внесения залога.