Суд уже избрал виновнику ДТП меру пресечения. Он 60 суток будет находиться в СИЗО без права внесения залога.

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Садовый прокомментировал работу пригородных маршруток во Львове

Городской голова Львова Андрей Садовый во время заседания сессии Львовского горсовета прокомментировал незаконное курсирование пригородных маршруток по городу.

Как вы знаете, сегодня (25 ноября – 24 канал) в катедре – прощание с сестрой Ольгой, которая трагически погибла в минувшую субботу, потому что пригородный маршрут на пешеходном переходе каким-то образом задел ее и протянул очень большую дистанцию. Это недопустимо. Я не могу этого представить,

– заметил мэр.

Он отметил, что город множество раз обращался к руководству области, чтобы прекратить курсирование пригородных маршруток по Львову без согласования ЛГС.

"Вроде уже сейчас услышали, соответствующие решения должны быть приняты. Но страшно, что только смерть человека может привести к уважению к закону и общины Львова", – подытожил городской голова.

Заметьте! Маршрутка, которая сбила монахинь в центре Львова, курсирует по заказу ЛОГА. Договор с ЧП "Лион-Транс" заканчивается в этом году.

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