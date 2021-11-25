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Садовий прокоментував роботу приміських маршруток у Львові

Міський голова Львова Андрій Садовий під час засідання сесії Львівської міськради прокоментував незаконне курсування приміських маршруток містом.

Як ви знаєте, сьогодні (25 листопада – 24 канал) в катедрі – прощання із сестрою Ольгою, яка трагічно загинула минулої суботи, тому що приміський маршрут на пішохідному переході якимось чином зачепив її та протягнув дуже велику дистанцію. Це недопустимо. Я не можу цього уявити собі,

– зауважив мер.

Він наголосив, що місто безліч разів зверталось до керівництва області, щоб припинити курсування приміських маршруток Львовом без погодження ЛМР.

"Начебто вже зараз почули, відповідні рішення мають бути прийняті. Але страшно, що тільки смерть людини може привести до поваги до закону та громади Львова", – підсумував міський голова.

Зауважте! Маршрутка, яка збила монахинь у центрі Львова, курсує на замовлення ЛОДА. Договір з ПП "Ліон-Транс" закінчується цьогоріч.

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