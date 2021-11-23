У Львові відбудеться прощання з монахинею, яка загинула внаслідок жахливої ДТП

За словами водія, він не помітив, як збив жінку. Після аварії її тіло зачепилося за кузов. Маршрутка протягла його ще 5 кілометрів до кінцевої зупинки.

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У Львові попрощаються із загиблою монахинею

Сестра Ольга Дуплєца була настоятелькою дому Згромадження Сестер Францисканок Родини Марії. 47-річна монахиня багато років служила при Латинській Катедрі та працювала на кухні парафіяльної плебанії.

Прощання з померлою проведуть у Катедральному храмі РКЦ, що на площі Катедральній. Чин похорону відбудеться у четвер, 25 листопада. Розклад:

11:00 – Розарій за душу сестри Ольги;

11:30 – Свята Меса за покійною сестрою Ольгою;

13:00 – похорон.

24 канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким померлої.



Монахиню поховають 25 листопада / Фото "Духовна велич Львова"

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