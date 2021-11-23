У Львові відбудеться прощання з монахинею, яка загинула внаслідок жахливої ДТП

За словами водія, він не помітив, як збив жінку. Після аварії її тіло зачепилося за кузов. Маршрутка протягла його ще 5 кілометрів до кінцевої зупинки.
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У Львові попрощаються із загиблою монахинею
Сестра Ольга Дуплєца була настоятелькою дому Згромадження Сестер Францисканок Родини Марії. 47-річна монахиня багато років служила при Латинській Катедрі та працювала на кухні парафіяльної плебанії.
Прощання з померлою проведуть у Катедральному храмі РКЦ, що на площі Катедральній. Чин похорону відбудеться у четвер, 25 листопада. Розклад:
- 11:00 – Розарій за душу сестри Ольги;
- 11:30 – Свята Меса за покійною сестрою Ольгою;
- 13:00 – похорон.
Монахиню поховають 25 листопада / Фото "Духовна велич Львова"
Коротко про моторошну ДТП у центрі Львова
- Приблизно о 6:00 на проспекті Свободи трапилася моторошна ДТП. Водій маршрутки, повертаючи з вулиці Дорошенка, збив 2 монахинь на пішохідному переході.
- На відео, яке оприлюднили в мережі, видно, що чоловік на кілька секунд зупинився, а потім поїхав геть.
- На жаль, сестра Ольга Дуплєца загинула. Маршрутка протягнула її тіло мало не через усе місто – до кінцевої зупинки на вулиці Вашингтона.
- Інша монахиня вижила, однак отримала травми. У сестри Галини діагностували вивих плеча і забій головного мозку. Лікарі вже виписали її з медзакладу.
- За словами водія, він не зрозумів, що збив монахинь. Чоловік думав, що під кузовом було не тіло загиблої, а "якийсь мішок".
- Суд обрав вже йому запобіжний захід – 60 діб під вартою без права внесення застави.