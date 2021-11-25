Смертельна ДТП сталася о 6:00 на проспекті Свободи. Водій маршрутки №138 збив 2 монахинь на пішохідному переході. Одна з них загинула, а інша – потрапила у лікарню з низкою травм.
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У Латинській Катедрі попрощалися з Ольгою Дуплєцою
У Латинському катедральному соборі 25 листопада провели в останню дорогу монахиню Ольгу Дуплєцу. Вона була черницею Згромадження Сестер Францисканок Родини Марії. Жінка трагічно загинула під колесами маршрутки № 138, коли йшла на ранкову месу.
Очолив месу за загиблою Митрополит і Архієпископ Львівський РКЦ Мечислав Мокшицький у співслужінні зі єпископом-помічником Львівської Архідієцезії РКЦ Едвардом Кавою. Також до молитви долучилися священнослужителі Латинської Катедри.
Митрополит розповів, що все своє життя сестра Ольга служила Богові та своїм близьким.
Сьогодні на цій поминальній Літургії ми виражаємо вдячність за незліченне добро, яке робила сестра Ольга. Проводжаючи її у вічне життя, згадуємо її лагідну посмішку, з якою вона дивилася на нас, з любов'ю і вдячністю,
– зазначив Мокшицький.
За його словами, згадка про посмішку монахині втішає зараз усіх її близьких, а страждання, які довелося їй пережити, можна порівняти лише з дорогою Ісуса Христа.
Дивіться фото з Латинської Катедри / Фото "Духовна велич Львова"
Також, щоб попрощатися із загиблою монахинею, у Латинську Катедру прийшов міський голова Львова Андрій Садовий. Він поклав до труни черниці квіти.
До молитви за загиблою долучилися монахині зі Згромадження Сестер Францисканок Родини Марії із-за кордону та України. Окрім цього, з черницею попрощалися монахині й монахи інших Згромаджень РКЦ, УГКЦ, ПЦУ та десятки небайдужих львів'ян.
У Львові попрощалися з Ольгою Дуплєцою: відео
Коротко про ДТП, у якій загинула монахиня
- На проспекті Свободи о 6:00 водій приміської маршрутки №138 повернув з вулиці Дорошенка та збив 2 монахинь на пішохідному переході.
- У той момент вони йшли на ранкову месу. Постраждалі переходили дорогу на "зелене" світло.
- На відео з місця ДТП видно, що чоловік на кілька секунд зупинився, а потім поїхав геть.
- Черниця Ольга Дуплєца загинула. Її тіло зачепилося за кузов і маршрутка протягнула його до кінцевої зупинки на вулиці Вашингтона.
- Інша монахиня вижила, однак сильно травмувалась. Лікарі діагностували у неї вивих плеча та забій головного мозку.
- За словами водія, він не зрозумів, що збив черниць. Чоловік думав, що під кузовом був "якийсь мішок".
- Він повністю визнав свою провину. Суд помістив водія на 2 місяці під варту без можливості внесення застави.