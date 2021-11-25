Смертельна ДТП сталася о 6:00 на проспекті Свободи. Водій маршрутки №138 збив 2 монахинь на пішохідному переході. Одна з них загинула, а інша – потрапила у лікарню з низкою травм.

До теми Страшно, що лише смерть може привести до поваги закону, – Садовий про загибель черниці в ДТП

У Латинській Катедрі попрощалися з Ольгою Дуплєцою

У Латинському катедральному соборі 25 листопада провели в останню дорогу монахиню Ольгу Дуплєцу. Вона була черницею Згромадження Сестер Францисканок Родини Марії. Жінка трагічно загинула під колесами маршрутки № 138, коли йшла на ранкову месу.

Очолив месу за загиблою Митрополит і Архієпископ Львівський РКЦ Мечислав Мокшицький у співслужінні зі єпископом-помічником Львівської Архідієцезії РКЦ Едвардом Кавою. Також до молитви долучилися священнослужителі Латинської Катедри.

Митрополит розповів, що все своє життя сестра Ольга служила Богові та своїм близьким.

Сьогодні на цій поминальній Літургії ми виражаємо вдячність за незліченне добро, яке робила сестра Ольга. Проводжаючи її у вічне життя, згадуємо її лагідну посмішку, з якою вона дивилася на нас, з любов'ю і вдячністю,

– зазначив Мокшицький.

За його словами, згадка про посмішку монахині втішає зараз усіх її близьких, а страждання, які довелося їй пережити, можна порівняти лише з дорогою Ісуса Христа.

Дивіться фото з Латинської Катедри / Фото "Духовна велич Львова"

Також, щоб попрощатися із загиблою монахинею, у Латинську Катедру прийшов міський голова Львова Андрій Садовий. Він поклав до труни черниці квіти.

До молитви за загиблою долучилися монахині зі Згромадження Сестер Францисканок Родини Марії із-за кордону та України. Окрім цього, з черницею попрощалися монахині й монахи інших Згромаджень РКЦ, УГКЦ, ПЦУ та десятки небайдужих львів'ян.

Зауважте! Сестра Ольга Дуплєца була настоятелькою дому Згромадження Сестер Францисканок Родини Марії. 47-річна монахиня багато років служила при Латинській Катедрі та працювала на кухні парафіяльної плебанії.

У Львові попрощалися з Ольгою Дуплєцою: відео

Коротко про ДТП, у якій загинула монахиня