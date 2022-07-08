Річ у тім, що Дерека Шовіна засудили ще до 21 року тюремного ув'язнення за окремими федеральними звинуваченнями в порушенні цивільних прав Флойда.

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Шовін, який визнав себе винним у грудні, вже відбуває покарання у вигляді 22,5 років у в'язниці штату Міннесота за вбивство Флойда. Згідно з вердиктом суду, обидва терміни він відбуватиме одночасно, проте його переведуть до федеральної в'язниці.

Окружний суддя Пол Магнусон зачитав вирок, заявивши, що він зараховує Шовину 7 місяців, які той уже відбув у в'язниці, виключивши їх із 21-річного федерального вироку. За його федеральним ув'язненням підуть 5 років умовно-дострокового звільнення.

Як відбувався судовий процес

Перед тим, як винести вирок, суддя американського міста Міннеаполіс Пітер Кахілл пояснив, що саме спонукало його призначити саме такий термін ув'язнення. За словами Пітера Кахілла, Шовін "зловжив своїм становищем і даною йому владою" і виявив "особливу жорстокість щодо Джорджа Флойда".

На фінальному засіданні суддя заслухав близьких потерпілого та обвинуваченого. Зокрема:

брат Джорджа Флойда Філоніз, розповів, як його життя назавжди змінилося 25 травня 2020 року, і зізнався, що не спить ночами, тому що його мучать кошмари: він чує голос брата, який кричить про допомогу.

мати Дерека Шовіна, Керолін Полента погодилася зі словами родичів Флойда, що після 25 травня змінилося життя усіх. Однак вона наголосила, що вірить у невинуватість сина і завжди буде на його боці.

Цікаво, що слово взяв і сам експоліцейський.

Через додаткові юридичні обставини я не можу наразі зробити повноцінну офіційну заяву, проте коротко я хотів би висловити мої співчуття родині Флойда,

– сказав Дерек Шовін.

Додамо, що у грудні Шовен визнав себе винним у федеральних звинуваченнях у позбавленні Флойда його громадянських прав. Відповідно до угоди про визнання провини, Шовену загрожувало покарання у вигляді від 20 до 25 років.

Зверніть увагу! 22 роки – це один з найбільших термінів ув'язнення, які коли-небудь отримував колишній поліцейський за застосування сили зі смертельним результатом.

Раніше президент США Джо Байден на питання журналістів про те, як він оцінює вирок Дереку Шовін, сказав, що він не знайомий з усіма деталями, але підкреслив, що, судячи з основних ознак, це слушний вирок.

Вбивство Флойда: головне

У травні 2020 року американські правоохоронці затримали афроамериканця неподалік одного з магазинів. Там він начебто намагався розрахуватися фальшивим чеком на 20 доларів.

Дерек Шовін під час затримання застосував до Флойда задушливий прийом. Поліцейський став коліном на шию Флойду та не давав йому дихати майже 10 хвилин.

Після благань про допомогу Флойд затих. Офіцери викликали медиків, але було вже пізно.

Після цього у США спалахнули масштабні протести.

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