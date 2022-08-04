Вбив конкурента: екснардепа Олександра Шепелева засудили до 15 років тюрми

Колишнього народного депутата України засудили до 15 років ув’язнення. Його визнали винним у тому, що він умисно вбив свого конкурента.

Народного депутата України V та VI скликань визнали винним в умисному вбивстві та засудили до 15 років тюрми. Прокуратура не розкрила ім'я, але вочевидь мовиться про Олександра Шепелева. Зокрема про це пишуть журналісти УНН.

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Що трапилось

Прокуратура довела у суді, що Шепелев організував умисне вбивство голови наглядової ради "АвтоКразБанку" – Сергія Кириченка. Повідомляється, що його вбили за попередньою змовою групи осіб з корисливих мотивів.

Натомість Шепелев усунув банкіра як конкурента у сфері надання банківських послуг, оскільки сам був власником закритого акціонерного товариства.

Зауважимо, що вбивство сталося ще у 2003 році. Тривалий час зловмисникам вдалося уникати покарання. Вбивство розкрили у 2012 році. Після цього Шепелев переховувався від правосуддя з 2013 по 2018 рік.

Також варто нагадати, що це не єдине вбивство, яке замовив Шепелев.

Яке покарання призначив суд

Нардепу призначили покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього особистого майна, окрім житла.

До слова, нещодавно Галицький районний суд призначив три роки іспитового терміну водію маршрутки Віктору Шебаршинову, який збив на пішохідному переході двох монахинь Латинського катедрального собору. Тоді одна зі збитих жінок одягом зачепилася за кузов транспорту – водій тягнув її до кінцевої зупинки 7 кілометрів. Монахиня загинула від травм.

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