Деснянський райсуд Києва засудив колишнього нардепа Олександра Шепелева до 7 років. Його визнали винним у наданні неправомірної вигоди конвоїру та втечі з-під варти 6 років тому.

Деталі справи

Окрім 7 років позбавлення волі суд також зобов'язав Шепеля виплатити 8500 гривень штрафу з конфіскацією всього майна. Про це повідомляє "Судовий репортер".

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Варто зазначити, що суд не зарахував два попередні перебування під вартою:

на території Росії у період з 19 березня 2015 року по 8 липня 2016 року;

в Угорщині у період з 4 липня 2013-го по 26 березня 2014 року.

Інші справи проти Шепелева

У Святошинському, Дарницькому, Києво-Святошинському і Шевченківському судах розглядаються також справи Шепелева щодо:

розтрати коштів "Родовід Банку";

організації двох замахів на вбивство банкіра Дядечка;

замовлення вбивства банкіра Сергія Кириченка у 2003 році;

вбивства у 2006 році полковника УБОЗ Романа Єрохіна.

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