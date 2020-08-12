Экс-нардепа Шепелева осудили на 7 лет: в чем его обвиняют
Деснянский райсуд Киева приговорил бывшего нардепа Александра Шепелева к 7 годам. Его признали виновным в предоставлении неправомерной выгоды конвоиру и побега из-под стражи 6 лет назад.
Детали дела
Кроме 7 лет лишения свободы суд также обязал Шепеля выплатить 8500 гривен штрафа с конфискацией всего имущества. Об этом сообщает "Судебный репортер".
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Стоит отметить, что суд не засчитал два предыдущих содержания под стражей:
- на территории России в период с 19 марта 2015 года по 8 июля 2016 года;
- в Венгрии в период с 4 июля 2013 года по 26 марта 2014 года.
Другие дела против Шепелева
В Святошинском, Дарницком, Киево-Святошинском и Шевченковском судах рассматриваются также дела Шепелева относительно:
- растраты средств "Родовид Банка";
- организации двух покушений на убийство банкира Дядечко;
- заказ убийства банкира Сергея Кириченко в 2003 году;
- убийства в 2006 году полковника УБОП Романа Ерохина.
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