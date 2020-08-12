Деснянский райсуд Киева приговорил бывшего нардепа Александра Шепелева к 7 годам. Его признали виновным в предоставлении неправомерной выгоды конвоиру и побега из-под стражи 6 лет назад.

Детали дела

Кроме 7 лет лишения свободы суд также обязал Шепеля выплатить 8500 гривен штрафа с конфискацией всего имущества. Об этом сообщает "Судебный репортер".

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Стоит отметить, что суд не засчитал два предыдущих содержания под стражей:

на территории России в период с 19 марта 2015 года по 8 июля 2016 года;

в Венгрии в период с 4 июля 2013 года по 26 марта 2014 года.

Другие дела против Шепелева

В Святошинском, Дарницком, Киево-Святошинском и Шевченковском судах рассматриваются также дела Шепелева относительно:

растраты средств "Родовид Банка";

организации двух покушений на убийство банкира Дядечко;

заказ убийства банкира Сергея Кириченко в 2003 году;

убийства в 2006 году полковника УБОП Романа Ерохина.

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