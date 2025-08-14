Заявлял о "дебильных задачах" командования: Ширшин оставил должность комбата 47 ОМБр
- Александр Ширшин покинул должность командира батальона 47-й отдельной механизированной бригады из-за "дебильных задач" командования и потерь среди личного состава.
- Ширшин намекнул на давление и проверки со стороны командования, но не уточнил, продолжит ли свою военную карьеру в другом подразделении.
Александр Ширшин сообщил об увольнении с должности командира батальона 47-й отдельной механизированной бригады. Он также намекнул на давление и проверки со стороны командования.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию Александра Ширшина в Facebook.
Что известно об увольнении Ширшина?
Александр Ширшин, который в мае подал рапорт на увольнение из-за "дебильных заданий" от командования и неоправданные потери среди личного состава, оставил должность командира батальона 47 ОМБр.
Официально не комбат. Пришло время оставить свой батальон. Своих бойцов, с которыми проходили непростой путь, с которыми "росли" и учились воевать,
– написал он.
Военный поблагодарил побратимов "за честь служить бок о бок с невероятно достойными людьми" и выразил уверенность, что его бойцы имеют достаточно сил и упорства, чтобы "продолжать нелегкое дело и достичь успеха".
Ширшин не уточнил, продолжит ли он воевать и в составе какого подразделения, но намекнул на давление со стороны командования, которое, по его словам, ищет "повод для очередного расследования", "буквально считая гвозди в распоряжении батальона".