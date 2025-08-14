Олександр Ширшин повідомив про звільнення з посади командира батальйону 47-ї окремої механізованої бригади. Він також натякнув на тиск і перевірки з боку командування.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію Олександра Ширшина у Facebook.

Що відомо про звільнення Ширшина?

Олександр Ширшин, який у травні подав рапорт на звільнення через "дебільні завдання" від командування та невиправдані втрати серед особового складу, залишив посаду командира батальйону 47 ОМБр.

Офіційно не комбат. Настав час залишити свій батальйон. Своїх бійців, з якими проходили непростий шлях, з якими "зростали" і вчилися воювати,

– написав він.

Військовий подякував побратимам "за честь служити пліч-о-пліч з неймовірно гідними людьми" та висловив впевненість, що його бійці мають достатньо сил і завзятості, щоб "продовжувати нелегку справу і досягнути успіху".

Ширшин не уточнив, чи продовжить він воювати й у складі якого підрозділу, але натякнув на тиск з боку командування, яке, за його словами, шукає "привід для чергового розслідування", "буквально рахуючи цвяхи в розпорядженні батальйону".