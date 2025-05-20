Що стало причиною скандалу, як на нього відреагувало керівництво ЗСУ та військові, – розповідає 24 Канал.

Дивіться також "Дебільні задачі": комбат 47-ї бригади Маґура Ширшин написав рапорт про відставку

Чому Ширшин вирішив піти у відставку

У своїх соцмережах Ширшин повідомив, що подав рапорт про звільнення з посади. Він також виловив сподівання, що його невдовзі знімуть з посади, тому найближчим часом буде готовий пролити світло на деякі моменти друзям-журналістам.

За його словами, причиною такого рішення стали "дебільні задачі" командування.

Дебільніших задач, як на поточному напрямку, я не отримував. Колись розповім деталі, але тупорила втрата людей, тремтіння перед бестолковим генералітєтом крім як до провалів не приводить ні до чого. Все, на що спроможні – догани, розслідування, накладання стягнень,

– написав Ширшин.

Він також додав, що "політичні ігри і оцінка реального стану справ не відповідає ні дійсності, ні можливостям".

Зверніть увагу! Наприкінці жовтня у її пресслужбі бригади підтвердили, що військові "Маґури" виконують завдання на Курщині.

Як на заяву Ширшина відреагували у Генштабі

Вже 18 травня у Генштабі відреагували на гучну заяву командира батальйону 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура".

За розпорядженням начальника Генштабу ЗСУ створено робочу групу для всебічного вивчення обставин, викладених у публікації Ширшина в соціальних мережах.

Окремо детально буде проаналізовано накази та розпорядження, що надходили з різних рівнів військового управління, на предмет доцільності прийнятих рішень у бойовій обстановці, що склалася,

– йдеться у повідомленні.

У Генштабі наголосили, що після завершення перевірки будуть ухвалені відповідні рішення.

До слова, народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Федієнко в етері "Радіо Свобода" повідомив, що Ширшина запросять на слухання до парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, а також до тимчасової слідчої комісії.

За його словами, відповідна пропозиція вже подана до оборонного комітету, однак слухання можуть відбутися лише після завершення розслідування, яке наразі проводить Генштаб.

Я запрошу Олександра Ширшина на комітет. Але ще раз хочу наголосити, ми будемо заслуховувати не одночасно, а в один день, як Олександра, так і представників Генерального штабу. Користуючись нагодою, до речі, можемо запросити Олександра і на тимчасову слідчу комісію, яка може займатися цим питанням. Але ще раз хочу наголосити, ми в стані війни, є військова субординація, тому все буде відбуватись в рамках процедури, яка передбачена,

– зазначив депутат.

Федієнко наголосив, що перш ніж робити висновки, потрібно дочекатися рапорту із детальним викладом подій.

Низка військових розкритикувала заяву комбата "Маґури"

Командир підрозділу "Птахи Мадяра" розкритикував заяву Ширшина, назвавши її "публічним демаршем". На його думку, такі дописи "дають привід для хвилі срачів як "експертного" та хайпуючого середовища, так і працює на користь ворога, котрий вміє оперативно присмоктатися і телескопіювати, підкладаючи дрів у топку".

У 425 окремому штурмовому полку "Скала" також розкритикували дії Ширшина, звинувативши його в "ігноруванні поставлених завдань вищого керівництва".

Його управління, замість результатів, постійно закінчується провалами. Усе, на що він спроможний, – це критикувати та перекладати відповідальність. Ширшин грає в політичні ігри та дає оцінки, які не відповідають реальній ситуації. Можливо, ситуація на його напрямку справді складна. Але складно – всім,

– йдеться в заяві.

Командир 1 окремого штурмового полку Дмитро Філатов заявив, що "справжній командир не шукає винних назовні, а аргументовано відстоює свою позицію, доносить її до керівництва та пропонує дієві рішення".

Лідер добровольчого формування УДА Дмитро Ярош частково підтримав заяву Ширшина, однак підкреслив, що комбати, ротні та взводні командири "дуже часто не бачать всіх проблем, які є на всьому театрі бойових дій". Він також закликав підтримати головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського "в його діяльності, яка має вирішити все".

Водночас командир 225 окремого штурмового полку майор Олег Ширяєв закликав Верховного головнокомандувача "задля збереження бойової дисципліни й керованості" запровадити жорсткі обмеження на публічне обговорення бойових завдань, хід операцій і оцінку командування.

Хто виступив з підтримкою Ширшина

Ексначальник штабу "Азову" Богдан Кротевич заявив, що не здивується, якщо у ситуації зі скандалом навколо командира батальйону 47 ОМБр відповідальність перекладуть на "цапа-відбувайла" – комбрига, командира ОТУ чи ОСУВ. За його словами, вище військове командування уникає відповідальності, хоча "майже 99,9% завдань, які надходять до батальйонів – це прямі накази з Генштабу".

Підтримую позицію Олександра. Така позиція рідкість – але саме такі офіцери є майбутнім нашої армії. Бо вони не про кар’єру, вони – про відповідальність та честь,

– написав Кротевич.

Водночас журналіст Юрій Бутусов повідомив, що звільнення комбата 47-ї бригади пов'язане з боями навколо села Тьоткіно в Курській області, яке вже кілька тижнів намагаються атакувати ЗСУ.