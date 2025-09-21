Путин выгнал из армии известного генерала, провалившего наступление на севере Украины, – СМИ
- Генерал-полковник Александр Лапин уволен с военной службы.
- Он, вероятно, станет помощником главы Татарстана.
Генерал-полковник Александр Лапин уволен с военной службы. Это тот самый, который "проспал" украинский прорыв на Курщине, и не сумел создать "буферные" зоны в Сумской и Харьковской областях.
Известно, что на место Лапина назначен генерал-полковник Евгений Никифоров, передает 24 Канал со ссылкой на российское издание РБК.
Почему Александра Лапина выгнали из армии?
В 2022 году Лапин командовал Центральным военным округом и группировкой "Центр". Позже его перевели на должность начальника Главного штаба – первого заместителя главнокомандующего Сухопутными войсками.
Затем он командовал войсками Ленинградского военного округа и возглавлял группировку "Север".
Лапина ненавидели Z-блогеры и обвиняли в вопиющей некомпетентности. Ему приписывали провал обороны Курской области и неудачные попытки создать буферные зоны на севере Украины.
Кроме того, генерал прославился конфликтами с создателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Так, Пригожин и Кадыров осенью 2022 года фактически обвинили Лапина в сдаче Лимана в Донецкой области. После успешного наступления на Лиман украинские войска смогли продвигаться дальше на линию Сватово – Кременная.
Вместо фронта ему нашли "почетную ссылку" – должность помощника главы Татарстана Рустама Миниханова. Теперь генерал будет курировать контрактников и социальную адаптацию военных.
К слову, о замене Лапина Никифоровым еще в августе сообщал Институт изучения войны.
Как Кремль "мстит" за операцию ВСУ на Курщине и рейды в Белгородскую область?
- Российские власти задержали исполняющего обязанности заместителя губернатора Курской области Владимира Базарова, обвиняя его в хищении средств, выделенных на оборонные укрепления в Белгородской области.
- Ранее силовики задержали бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова, бывшего заместителя губернатора Брянской области Николая Симоненко и бывшего заместителя губернатора Белгородской области Рустема Зайнуллина по схожим обвинениям в хищениях.
- 7 июля Владимир Путин показательно отправил в отставку министра транспорта России и бывшего губернатора Курской области Романа Старовойта.
- Аналитики ISW считают, что задержание является очередной попыткой Кремля переложить вину за провалы в сфере безопасности границы на местных чиновников.