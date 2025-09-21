Генерал-полковника Олександра Лапіна звільнено з військової служби. Це той самий, який "проспав" український прорив на Курщині, і не зумів створити "буферні" зони на Сумщині та Харківщині.

Відомо, що на місце Лапіна призначено генерал-полковника Євгена Никифорова, передає 24 Канал із посиланням на російське видання РБК.

Чому Олександра Лапіна вигнали з армії?

У 2022 році Лапін командував Центральним військовим округом та угрупуванням "Центр". Пізніше його перевели на посаду начальника Головного штабу – першого заступника головнокомандувача Сухопутними військами.

Потім він командував військами Ленінградського військового округу і очолював угруповання "Північ".

Лапіна ненавиділи Z-блогери і звинувачували у кричущій некомпетентності. Йому приписували провал оборони Курської області та невдалі спроби створити буферні зони на півночі України.

Крім того, генерал прославився конфліктами з творцем ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним та главою Чечні Рамзаном Кадировим.

Так, Пригожин і Кадиров восени 2022 року фактично звинуватили Лапіна у здачі Лимана на Донеччині. Після успішного наступу на Лиман українські війська змогли просуватися далі на лінію Сватове – Кремінна.

Замість фронту йому знайшли "почесне заслання" – посаду помічника голови Татарстану Рустама Мініханова. Тепер генерал куруватиме контрактників та "соціальну адаптацію" військових.

До слова, про заміну Лапіна Никифоровим ще у серпні повідомляв Інститут вивчення війни.

