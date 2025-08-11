Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений решение об отказе в отстранении экс-вице-премьера Алексея Чернышева. Апелляционную жалобу прокурора отклонили.

Почему отстранение Чернышова не поддержали?

11 августа 2025 года АП ВАКС оставила без удовлетворения апелляционную жалобу прокурора об отказе отстранить от должности Алексея Чернышова.

Прокурор настаивала, что постановление следственного судьи было незаконным. В свою очередь защита возразила, ведь с 17 июля 2025 года Чернышов и так находится в отставке, поэтому оснований для удовлетворения жалобы нет.

Напомним, экс-вице-премьера Чернышова подозревают в злоупотреблении служебным положением и взяточничестве в особо крупном размере. По данным следствия, в то время министр Чернышов помог одному из застройщиков получить участок для строительства жилого комплекса в Киеве.

Подозрение политику объявили 23 июня, а уже 27 июня ВАКС избрал Чернышеву меру пресечения в виде залога. Вскоре за экс-вице-премьера внесли 120 миллионов гривен – интересно, что делали это частями, в разные дни.