Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий пресс-секретаря САП Ольги Постолюк Украинской правде.
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Прокуроры подали жалобу
Пресс-секретарь специальной антикоррупционной прокуратуры заявила, что меру пресечения Чернышеву обжаловали. Также САП будет добиваться его отстранения от должности.
Прокуроры САП 7 июля подали жалобу в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда на решение первой инстанции, которым отказано в отстранении от занимаемой должности подозреваемого. Также на прошлой неделе САП обжаловала в АП ВАКС меру пресечения фигуранту. Заседание суда по мере пресечения назначено на 7 августа,
– сказала Ольга Постолюк.
По ее словам, антикоррупционная прокуратура будет добиваться, чтобы к Чернышеву применили ряд обязательств, в частности:
- сдать паспорта для выезда из страны,
- ограничить Киевом и областью передвижения чиновника,
- носить электронный браслет слежения.
Напомним, что Высший антикоррупционный суд принял решение не отстранять от должности вице-премьера и министра национального единства Чернышева, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением и взяточничестве в особо крупном размере.