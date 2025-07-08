Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на коментар речниці САП Ольги Постолюк Українській правді.

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Прокурори подали скаргу

Речниця спеціальної антикорупційної прокуратури заявила, що запобіжний захід Чернишову оскаржили. Також САП домагатиметься його відсторонення від посади.

Прокурори САП 7 липня подали скаргу до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду на рішення першої інстанції, яким відмовлено у відстороненні від займаної посади підозрюваного. Також минулого тижня САП оскаржила в АП ВАКС запобіжний захід фігуранту. Засідання суду щодо запобіжного заходу призначене на 7 серпня,

– сказала Ольга Постолюк.

За її словами, антикорупційна прокуратура домагатиметься, щоб до Чернишова застосували низку зобов'язань, зокрема:

здати паспорти для виїзду з країни,

обмежити Києвом і областю пересування урядовця,

носити електронний браслет стеження.

Нагадаємо, що Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення не відстороняти від посади віцепрем'єра та міністра національної єдності Чернишова, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем та хабарництві в особливо великому розмірі.