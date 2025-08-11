Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін ухвалу про відмову у відстороненні ексвіцепрем'єра Олексія Чернишова. Апеляційну скаргу прокурорки відхилили.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Transparency International Ukraine.

Дивіться також Бізнес під крилом Фельдмана і кум Паші "Мерседеса": хто такий Чернишов і в чому його підозрюють

Чому відсторонення Чернишова не підтримали?

11 серпня 2025 року АП ВАКС залишила без задоволення апеляційну скаргу прокурорки щодо відмови відсторонити з посади Олексія Чернишова.

Прокурорка наполягала, що ухвала слідчого судді була незаконною. Своєю чергою захист заперечив, адже з 17 липня 2025 року Чернишов і так перебуває у відставці, тож підстав для задоволення скарги немає.

Нагадаємо, ексвіцепрем'єра Чернишова підозрюють у зловживанні службовим становищем та хабарництві в особливо великому розмірі. За даними слідства, на той час міністр Чернишов допоміг одному із забудовників отримати ділянку для будівництва житлового комплексу в Києві.

Підозру політику оголосили 23 червня, а вже 27 червня ВАКС обрав Чернишову запобіжний захід у вигляді застави. Невдовзі за ексвіцепрем'єра внесли 120 мільйонів гривень – цікаво, що робили це частинами, у різні дні.