Це зробили частинами в різні дні. Деталі дізналися розслідувачі "Схем", передає 24 Канал.

Дивіться також Бізнес під крилом Фельдмана і кум Паші "Мерседеса": хто такий Чернишов і в чому його підозрюють

Хто вніс заставу за Чернишова

Дружина Світлана Чернишова

Від джерел у судових та правоохоронних органах журналісти дізнались, що дружина підозрюваного Світлана Чернишова спочатку внесла 10 мільйонів гривень, а згодом – ще 2 668 гривень. За даними декларації Чернишова за 2024 рік, її заощаджень для цього вистачало.

Дніпровська компанія ТОВ "Форавто тор"

Найбільшу частину застави, 66 мільйонів гривень, внесла ТОВ "Форавто тор" з Дніпра. Компанія була зареєстрована у квітні 2025 року і спеціалізується на гуртовій торгівлі деталями для автомобілів.

Її одноосібним директором та власником є Едуард Мартиненко, що також керує і володіє створеною в червні компанією ТОВ "Кастомбуд", яка займається будівництвом.

До слова, у коментарі журналістам Мартиненко заявив, що про внесення застави за Чернишова його компанією "чує вперше".

Менеджерка групи компаній DIM Дарія Бедя

Ще 44 мільйони гривень внесла Дарія Бедя – директорка з маркетингу групи компаній Development Investment Management, що спеціалізується на будівництві та обслуговуванні житлової та офісної нерухомості в Києві та області.

Її співвласниками є забудовник Олександр Насіковський і, відповідно до даних у ЗМІ, бізнесмен та інвестор Максим Кріппа.

У коментарі "Схемам" Насіковський повідомив, що про внесення застави співробітницею йому "невідомо", а від імені компанії її на це "ніхто не уповноважував". Окрім того, Бедя нібито вирішила піти з компанії цього тижня.

Нагадаємо, сам Чернишов повідомляв, що збирає кошти на заставу, оскільки його особисті рахунки заблоковані. Натомість захист подав апеляцію на рішення ВАКС щодо застави.

До слова, Чернишова не відсторонили від посади віцепрем'єра та міністра національної єдності, попри підозри у зловживанні службовим становищем.