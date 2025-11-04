За участие в войне против Украины: "вагнеровцу" за ограбление банка смягчили приговор
- В России вагнеровца приговорили к восьми годам условно за ограбление банка, учитывая его участие в войне как "смягчающее обстоятельство".
- Во время ограбления было похищено почти 7,5 миллионов рублей.
В России вагнеровца приговорили к восьми годам условно за ограбление банка. Суд учел его участие в войне против Украины как "смягчающие обстоятельства".
Преступление 2017 года удалось раскрыть только в 2024-м благодаря ДНК-экспертизе. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пропагандистское росСМИ "Медиазона".
Что известно о приговоре вагнеровцу за ограбление?
В российском Томске 37-летний Алексей Бударин в 2017 году ограбил отделение одного из банков. Суд назначил ему восемь лет условно с пятилетним испытательным сроком. После ДНК-теста через 8 лет злоумышленника задержали и он полностью признал вину.
По данным СМИ, в 2022 – 2023 годах Бударин воевал против Украины в составе ЧВК "Вагнера", где получил ранения и медаль "За отвагу".
Суд определил участие в войне и награду как "смягчающие обстоятельства" и назначил условный срок.
Отмечается, что во время ограбления было похищено почти 7,5 миллионов рублей, а также более 3 тысяч долларов и евро. Средства мужчина тратил все это время на недвижимость и личные нужды.
Часть владений он впоследствии продал. Однако по меньшей мере одна квартира, приобретенная за 2,9 миллиона рублей, осталась в его собственности.
