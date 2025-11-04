За участь у війні проти України: "вагнерівцю" за пограбування банку пом'якшили вирок
- У Росії вагнерівця засудили до восьми років умовно за пограбування банку, враховуючи його участь у війні як "пом'якшувальну обставину".
- Під час пограбування було викрадено майже 7,5 мільйонів рублів.
У Росії вагнерівця засудили до восьми років умовно за пограбування банку. Суд врахував його участь у війні проти України як "пом'якшувальні обставини".
Злочин 2017 року вдалося розкрити тільки у 2024-му завдяки ДНК-експертизі. Про це пише 24 Канал з посиланням на пропагандистське росЗМІ "Медиазона".
Дивіться також Вбив чоловіка і зґвалтував його дружину: у Росії шукають військового, який втік з-під арешту
Що відомо про вирок вагнерівцю за пограбування?
У російському Томську 37-річний Олексій Бударін у 2017 році пограбував відділення одного з банків. Суд призначив йому вісім років умовно з п'ятирічним іспитовим строком. Після ДНК-тесту через 8 років зловмисника затримали та він повністю визнав провину.
За даними ЗМІ, у 2022 – 2023 роках Бударін воював проти України у складі ПВК "Вагнера", де отримав поранення і медаль "За відвагу".
Суд визначив участь у війні та нагороду як "пом'якшувальні обставини" і призначив умовний термін.
Зазначається, що під час пограбування було викрадено майже 7,5 мільйонів рублів, а також понад 3 тисячі доларів та євро. Кошти чоловік витрачав весь цей час на нерухомість та особисті потреби.
Частину володінь він згодом продав. Проте щонайменше одна квартира, придбана за 2,9 мільйона рублів, залишилася у його власності.
Останні згадки про ПВК "Вагнера"
В Естонії прикордонники зафіксували російський катер берегової охорони з прапором ПВК "Вагнера". МЗС Естонії вимагало пояснень, а глава МЗС України Сибіга назвав цей прапор символом варварства і хаосу.
Вагнерівця Євгена "Канелло", який нелегально втік до Фінляндії, не покарають. Це можливо оскільки він подав запит на притулок. Втечу він нібито планував сам і користувався застосунком Alpinequest.
Раніше повідомлялось, що у Центральноафриканській Республіці на шахті, яку контролює ПВК "Вагнера", загинули щонайменше 11 людей. Місцевих жителів розстріляли, коли ті збирали залишки золота.