Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на финский общественный вещатель Yle. Теперь россиянин подал прошение о предоставлении убежища.

Почему "Канелло" не накажут в Финляндии?

В июне 2025 года российский военный незаконно попал в Финляндию. Во время допроса он признался в содеянном и объяснил это поиском защиты в Европе. "Я просто хочу жить, я не хочу войны", – убеждал Евгений.

Он якобы самостоятельно спланировал свою поездку. Мужчине помогли только друзья, которые подвезли его из Москвы в пограничную зону вблизи российской Рускеалы.

Около 12 – 13 километров до финской границы вагнеровец преодолел пешком за сутки. Он пользовался мобильным телефоном и приложением Alpinequest, а также жаловался на ужасные условия – пришлось даже видеть медведей.

Справка: приложение Alpinequest популярно среди российских оккупантов. Ранее командующий восточной группировки, а теперь главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявлял, что приложение отражает позиции украинских войск.

Однако Финляндия не была конечной целью россиянина.

Сначала я не хотел оставаться в Финляндии, а хотел поехать во Францию, чтобы присоединиться к другу, который также сбежал от войны... Однако теперь я планирую подать прошение о предоставлении убежища в Финляндии и остаться здесь,

– признался Евгений.

По словам пограничников, предварительное расследование окончательно доказало, что лицо совершило нарушение границы. Однако подозреваемый подал прошение о предоставлении убежища в Финляндии, поэтому расследование не перейдет в суд, а мужчину не накажут.

Напомним, сейчас фигурант находится в изоляторе с доступом к телефону, свободным передвижением и возможностью загорать во дворе.

Что известно о беглом вагнеровце-беглеце?