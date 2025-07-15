Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Yle. Эту информацию изданию также подтвердил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. Пограничники задержали россиянина в июне.

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Что об этом известно?

На прошлой неделе СМИ в Финляндии сообщили о задержании россиянина, который воевал в составе наемников "Вагнера" в Украине. Мужчина пересек границу вблизи города Китее в Северной Карелии.

Финский премьер-министр говорил, что о задержании ему стало известно еще в июне, его нашли пограничники. Сейчас россиянина допрашивают. Сейчас власть занимается этим и решает следующие шаги.

Согласно обнародованной информации, бывшего "вагнеровца" подозревают в незаконном пересечении границы, а полиция Финляндии проверяет, дает ли его прошлое основания для других уголовных дел.

По словам источников Yle, российского военного зовут Евгений. Пропагандистам мужчина рассказывал, что добровольно вступил в российское войско в 2022 году и участвовал в операциях в Бахмуте.

Данные российских и украинских СМИ свидетельствуют о том, что Евгений служил командиром роты в 433-м мотострелковом полку вооруженных сил России и воевал на востоке Украины, в частности в Бахмуте и под Селидово.

Также пишут, что в одном из своих интервью российским пропагандистским СМИ, фигурируя образцовым солдатом, Евгений рассказывал, как его подразделение уничтожило автомобиль с украинскими воинами.

Петтери Орпо добавил, что пока ни Россия, ни Украина не присылали запросов в отношении россиянина. Yle пишет, что в Финляндии есть два специализированных изолятора, где находятся подобные искатели убежища.

По данным издания, задержанные в таких изоляторах имеют больше свободы, чем в тюрьме. Они могут иметь собственные ноутбуки, мобильные телефоны и подключение к интернету, а также свободно звонить.

В изоляторах удерживаемых размещают в двух- или одноместных комнатах, доступны спортзалы, игровые зоны и телевизоры. Ежедневно у них есть минимум час во дворе для бега, игр с мячом или загорания.