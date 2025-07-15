Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Yle.

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Что известно об оползне под автодорогой в Финляндии?

Оползень под автодорогой 23 в районе города Кеуруу произошел во вторник около 9 часов утра. Указывается, что во время этого пострадал работник компании-подрядчика, выполнявшей работы. Его жизни ничего не угрожает.

Похожий случай на этой же автодороге, но на другом участке, произошел в октябре 2024 году.

Оползень, который случился 15 июля, произошел во время исследования стабильности почвы на этом участке дороги в связи с октябрьским инцидентом. Тогда предположили, что такое может произойти в других местах, и хотели выяснить, где есть такие риски.

В СМИ пишут, что южная полоса обвалилась сегодня во время бурения, связанного с исследованием почвы.

"Мы осуществляли дальнейшие исследования как раз потому, что опасались такой ситуации. А в итоге она все равно стала полной неожиданностью", – рассказал о ситуации руководитель работ Йоуни Саунамяки.

Ремонт разрушенного участка займет несколько месяцев. В СМИ пишут, что полоса движения, которая обвалилась в прошлом году, не обвалилась снова, поскольку во время ремонта в нее были встроены металлические арматурные сваи.