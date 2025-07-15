Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Yle.

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Що відомо про зсув ґрунту під автошляхом у Фінляндії?

Зсув ґрунту під автошляхом 23 в районі міста Кеуруу стався у вівторок близько 9 години ранку. Вказується, що під час цього постраждав працівник компанії-підрядника, що виконувала роботи. Його життю нічого не загрожує.

Схожий випадок на цьому ж автошляху, але на іншій ділянці, стався у жовтні 2024 році.

Зсув, який трапився 15 липня, стався під час дослідження стабільності ґрунту на цій ділянці дороги у зв’язку з жовтневим інцидентом. Тоді припустили, що таке може статися в інших місцях, та хотіли з’ясувати, де є такі ризики.

В ЗМІ пишуть, що південна смуга обвалилася сьогодні під час буріння, пов'язаного з дослідженням ґрунту.

"Ми здійснювали подальші дослідження якраз тому, що побоювались такої ситуації. А у підсумку вона все одно стала повною несподіванкою", – розповів про ситуацію керівник робіт Йоуні Саунамякі.

Ремонт зруйнованої ділянки займе кілька місяців. В ЗМІ пишуть, що смуга руху, яка обвалилася минулого року, не обвалилася знову, оскільки під час ремонту в неї були вбудовані металеві арматурні палі.