По предварительной информации, инцидент произошел вечером в среду, 16 июля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Associated Press.

Смотрите также Загорает и пользуется интернетом в изоляторе: в Финляндии задержали бывшего "вагнеровца"

Что известно о расстреле?

По данным издания, местные жители и гуманитарные работники сообщили об инциденте, который произошел на золотодобывающей шахте в Ндасима, расположенной в 450 километрах к востоку от столицы страны Банги.

Отмечается, что жителям близлежащих сел запрещен доступ к шахте, которую контролируют "вагнеровцы". Впрочем, по словам свидетелей, жертвы искали остатки золота и гравия в шахте, когда их внезапно расстреляли.

По словам двух собеседников, жертвами были молодые люди из окрестных сел и большинство из них были застрелены. Власти страны пока не указали никаких деталей, чиновники не ответили на запрос журналистов.

Другой источник рассказал AP, что жители села до сих пор считаются пропавшими без вести. Он объяснил, что безработные молодые люди не имеют другого выбора кроме как идти ночью на это место за вышеупомянутым гравием.

Отмечают, что "вагнеровцев" часто обвиняют в нарушении прав человека и внесудебных убийствах, за которые группировка практически не несет ответственности в стране, в которой они должны якобы "восстановить мир".

Напомним, в июне в районе туарезского города Кидаль на севере Мали повстанцы организовали засаду. В нее попали бойцы российского "Африканского корпуса". Погибли 4 российских наемников, а ранения получили еще трое.