Не слышал об Украине, – американец вспомнил, как решил присоединиться к Международному легиону ГУР

Американский военный рассказал, как присоединился к защите Украины от российской агрессии. Сначала он даже не слышал о нашем государстве.

Об этом 24 Каналу рассказал бывший снайпер морской пехоты США, ветеран и доброволец Международного легиона при ГУР МО Мэтью Сэмпсон. Он услышал о полномасштабном вторжении России в Украину именно 24 февраля 2022 года. Тогда военный находился в спортзале.

Как американский военный стал на защиту Украины?

Как отметил военный, до 24 февраля 2022 года он вообще не слышал об Украине. Тогда он увидел видео, как российская бронетехника нарушила украинскую границу. Военный думал, что все закончится буквально за несколько недель.

Потом он увидел видео, как президент Зеленский призвал желающих присоединиться к Интернациональному легиону. Где-то тогда военный решил ехать.

Несколько месяцев я собирал информацию. Тогда многие верили в дезинформацию, что российская армия – вторая в мире. Поэтому я изъявил желание в этом убедиться. К счастью, связался с другими американцами, которые уже были в Украине. В мае 2022 года я покинул США и приехал сюда. Оставался до февраля 2024 года,

– рассказал американец.

После приезда проблем с присоединением к войску фактически и не было. Тогда же американца направили в Международный легион при ГУР МО. Обычно они занимаются различными специальными операциями.

