Не чув про Україну, – американець пригадав, як вирішив долучитись до Міжнародного легіону ГУР

Американський військовий розповів, як долучився до захисту України від російської агресії. Спершу він навіть не чув за нашу державу.

Про це 24 Каналу розповів колишній снайпер морської піхоти США, ветеран та доброволець Міжнародного легіону при ГУР МО Метью Семпсон. Він почув про повномасштабне вторгнення Росії в Україну саме 24 лютого 2022 року. Тоді військовий перебував у спортзалі.

Як американський військовий став на захист України?

Як наголосив військовий, до 24 лютого 2022 року він взагалі не чув про Україну. Тоді він побачив відео, як російська бронетехніка порушила український кордон. Військовий думав, що все закінчиться буквально за кілька тижнів.

Згодом він побачив відео, як президент Зеленський закликав охочих приєднатися до Інтернаціонального легіону. Десь тоді військовий вирішив їхати.

Кілька місяців я збирав інформацію. Тоді багато вірили в дезінформацію, що російська армія – друга у світі. Тож я виявив бажання в цьому переконатися. На щастя, зв'язався з іншими американцями, які вже були в Україні. У травні 2022 року я покинув США і приїхав сюди. Залишався до лютого 2024 року,

– розповів американець.

Після приїзду проблем з приєднання до війська фактично й не було. Тоді ж американця направили до Міжнародного легіону при ГУР МО. Зазвичай вони займаються різними спеціальними операціями.

