Про це 24 Каналу розповів колишній снайпер морської піхоти США, ветеран та доброволець Міжнародного легіону при ГУР МО Метью Семпсон. За його словами, з деякими елементами довелося зіткнутися вперше. І це здивувало.

Чим вирізняється війна в Україні?

Як наголосив військовий, одна зі значних речей, з якою він не зіштовхувався, була окопна війна. В Іраку та Афганістані взагалі не було окопів. Надзвичайно рідко доводилося проводити бойові операції в печерах.

Ми взагалі не тренуємося в окопах в американській армії. Найближче до цього є тренування в коридорах. Але зазвичай вони мають двері. Траншейна війна дуже відрізняється. Також відрізняється те, як потрібно найкраще діяти, щоб не загинути,

– сказав американець.

Свого часу між українськими та американськими військовими були суперечки щодо того, як правильно зачистити будівлю, де могли бути окупанти. Тоді стало зрозуміло, що український варіант мав більше сенсу. Адже поле бою суттєво відрізняється.

Зверніть увагу! Ще рік тому повідомляли, що в Міжнародному легіоні ГУР МО воюють бійці з більш ніж 50 країн світу.

Американці під час війни в Іраку чи Афганістані звикли брати якнайбільше людей для зачистки приміщення. Сили оборони України такого не роблять, адже знають, що в приміщенні все може бути заміноване. Від такої кількості людей може бути більше ризиків.

Американці зазвичай мають багато ресурсів. А тут цього майже нема. Бо часто сили на фронті приблизно рівні. До такого, чесно кажучи, ми не звикли,

– зазначив військовий.

