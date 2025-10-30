Об этом 24 Каналу рассказал бывший снайпер морской пехоты США, ветеран и доброволец Международного легиона при ГУР МО Мэтью Сэмпсон. По его словам, с некоторыми элементами пришлось столкнуться впервые. И это удивило.

Чем отличается война в Украине?

Как отметил военный, одна из значительных вещей, с которой он не сталкивался, была окопная война. В Ираке и Афганистане вообще не было окопов. Чрезвычайно редко приходилось проводить боевые операции в пещерах.

Мы вообще не тренируемся в окопах в американской армии. Ближе всего к этому есть тренировки в коридорах. Но обычно они имеют двери. Траншейная война очень отличается. Также отличается то, как нужно лучше всего действовать, чтобы не погибнуть,

– сказал американец.

В свое время между украинскими и американскими военными были споры относительно того, как правильно зачистить здание, где могли быть оккупанты. Тогда стало понятно, что украинский вариант имел больше смысла. Ведь поле боя существенно отличается.

Американцы во время войны в Ираке или Афганистане привыкли брать как можно больше людей для зачистки помещения. Силы обороны Украины такого не делают, ведь знают, что в помещении все может быть заминировано. От такого количества людей может быть больше рисков.

Американцы обычно имеют много ресурсов. А тут этого почти нет. Потому что часто силы на фронте примерно равны. К такому, честно говоря, мы не привыкли,

– отметил военный.

