Представник Міжнародного легіону ГУР МО Володимир розповів 24 Каналу, що цей підрозділ був утворений ще на початку війни, фактично днем його народження є 7 березня 2022 року.

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Утворення Міжнародного легіону ГУР МО

Володимир зазначив, що на початку березня 2022 року в Україну прибули перші 50 іноземців. У ході війни потому вони брали участь в усіх відомих операціях: Київщина, Харківщина, Херсонщина, Бахмут, Соледар. У ньому представлені переважно країни Заходу.

У нас понад іноземці з понад 50 країн, які проходять службу та боронять нашу країну. Це США, Велика Британія, Німеччина, Франція, Австралія, Канада, Нова Зеландія, дуже велика білоруська компонента, також грузинська. Практично з кожної країни в нас є військовослужбовці, що проходять службу,

– зауважив представник Міжнародного легіону ГУР МО.

Підготовка іноземців

За його словами, в легіоні є дуже багато військових, для яких це 5 чи 6 війна в житті. Тобто, вони мають величезний бойовий досвід. Однак є й ті, хто вперше воює. Утім кожен із них, попри свій рівень, проходить підготовку, бо у війнах такого масштабу ніхто з них участі не брав.

"Це стосується навіть американських рейнджерів і морських котиків. Ніхто не готовий до такої війни, як тут. Усі без винятку проходять через підготовку, через стандартизацію, через усі процеси, що допомагають їм адаптуватись до наших реалій і зрозуміти, який попередній досвід релевантний, а який треба доопрацювати", – наголосив Володимир.