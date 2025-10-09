В Донецкой области повредили участок аммиакопровода Тольятти – Одесса: есть ли угроза для людей
- Повреждение аммиакопровода "Тольятти – Одесса" произошло между населенными пунктами Донецкой области.
- Место происшествия невозможно полноценно обследовать из-за оккупации региона, но соответствующие службы продолжают мониторинг ситуации.
Вечером 9 октября появилась информация о поражении части магистрального аммиакопровода "Тольятти –Одесса". Сейчас соответствующие службы мониторят ситуацию с безопасностью в регионе.
Повреждение произошло в районе между Русиным Яром и Яблоновкой Ильиновской громады. Об этом стало известно из заявления пресс-службы Донецкой ОГА, передает 24 Канал.
Есть ли угроза для населения после атаки на аммиакопровод?
Сейчас на участке повреждения наблюдается белый дым, который может указывать на утечку остатков аммиака. Это явление будет продолжаться, пока избыточное давление в трубопроводе не снизится, что может занять несколько дней.
Обратите внимание! Местные органы власти отмечают, что сейчас жителям региона нет причин для паники. Транспортировка аммиака этим участком не осуществляется с 2014 года, поэтому угрозы для жизни и здоровья людей нет.
В то же время из-за временной оккупации территории обследовать место происшествия невозможно.
В Донецкой ОГА проинформировали, что ветер в регионе юго-восточный, скоростью до 5 метров в секунду, поэтому возможно распространение легкого запаха аммиака в направлении Дружковки. В случае ощутимого запаха достаточно закрыть окна и ограничить время пребывания на улице в качестве меры предосторожности.
Официальные службы продолжают мониторить ситуацию и оперативно информировать о любых изменениях. Сейчас ситуация остается под контролем.
В то же время минобороны страны-агрессора опубликовало видео с белым дымом, возникший в результате удара по аммиакопроводу. Оккупанты успели обвинить в атаке украинских бойцов, которые якобы пытались остановить наступление российской армии.
Какова ситуация в Донецкой области?
По данным аналитиков AP, Донецкая область остается ключевым регионом, который Россия рассматривает как плацдарм для дальнейших угроз Украине, а не как основную цель войны. Этот регион сейчас считается самым горячим участком фронта, где сосредоточена наибольшая активность боевых действий.
Во время Добропольской контрнаступательной операции украинские войска освободили 180,8 квадратных километров территории Донецкой области. В то же время защитники активно работают над сдерживанием наступления врага на Покровском направлении, чтобы предотвратить продвижение российских сил.
Между тем оккупанты продолжают терроризировать мирное население, пытаясь оставить людей без света и тепла. Так, 6 октября Россия нанесла очередной удар по энергетической инфраструктуре Донетчины, что привело к отключению электроснабжения в ряде населенных пунктов.