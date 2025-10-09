Вечером 9 октября появилась информация о поражении части магистрального аммиакопровода "Тольятти –Одесса". Сейчас соответствующие службы мониторят ситуацию с безопасностью в регионе.

Повреждение произошло в районе между Русиным Яром и Яблоновкой Ильиновской громады. Об этом стало известно из заявления пресс-службы Донецкой ОГА, передает 24 Канал.

Есть ли угроза для населения после атаки на аммиакопровод?

Сейчас на участке повреждения наблюдается белый дым, который может указывать на утечку остатков аммиака. Это явление будет продолжаться, пока избыточное давление в трубопроводе не снизится, что может занять несколько дней.

Обратите внимание! Местные органы власти отмечают, что сейчас жителям региона нет причин для паники. Транспортировка аммиака этим участком не осуществляется с 2014 года, поэтому угрозы для жизни и здоровья людей нет.

В то же время из-за временной оккупации территории обследовать место происшествия невозможно.

В Донецкой ОГА проинформировали, что ветер в регионе юго-восточный, скоростью до 5 метров в секунду, поэтому возможно распространение легкого запаха аммиака в направлении Дружковки. В случае ощутимого запаха достаточно закрыть окна и ограничить время пребывания на улице в качестве меры предосторожности.

Официальные службы продолжают мониторить ситуацию и оперативно информировать о любых изменениях. Сейчас ситуация остается под контролем.

В то же время минобороны страны-агрессора опубликовало видео с белым дымом, возникший в результате удара по аммиакопроводу. Оккупанты успели обвинить в атаке украинских бойцов, которые якобы пытались остановить наступление российской армии.

Какова ситуация в Донецкой области?