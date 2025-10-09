Ввечері 9 жовтня з'явилася інформація про ураження частини магістрального аміакопроводу "Тольятті – Одеса". Наразі відповідні служби моніторять безпекову ситуацію в регіоні.

Пошкодження сталося в районі між Русиним Яром та Яблунівкою Іллінівської громади. Про таке стало відомо із заяви пресслужби Донецької ОДА, передає 24 Канал.

Актуально Звільнено понад 180 квадратних кілометрів: як триває Добропільська контрнаступальна операція

Чи є загроза для населення після атаки на аміакопровід?

Наразі на ділянці пошкодження спостерігається білий дим, який може вказувати на витік залишків аміаку. Це явище триватиме, доки надлишковий тиск у трубопроводі не знизиться, що може зайняти кілька днів.

Зауважте! Місцеві органи влади наголошують, що нині жителям регіону немає причин для паніки. Транспортування аміаку цією ділянкою не здійснюється з 2014 року, тому загрози для життя та здоров'я людей немає.

Водночас через тимчасову окупацію території обстежити місце події неможливо.

У Донецькій ОДА поінформували, що вітер у регіоні південно-східний, швидкістю до 5 метрів за секунду, тому можливе поширення легкого запаху аміаку в напрямку Дружківки. У разі відчутного запаху достатньо зачинити вікна та обмежити час перебування на вулиці як запобіжний захід.

Офіційні служби продовжують моніторити ситуацію та оперативно інформуватимуть про будь-які зміни. Наразі ситуація залишається під контролем.

Водночас міноборони країни-агресора опублікувало відео з білим димом, що виник внаслідок удару по аміакопроводу. Окупанти встигли звинуватити в атаці українських бійців, які нібито намагалися зупинити наступ російської армії.

Яка ситуація в Донецькій області?