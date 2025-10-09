Пошкодження сталося в районі між Русиним Яром та Яблунівкою Іллінівської громади. Про таке стало відомо із заяви пресслужби Донецької ОДА, передає 24 Канал.
Актуально Звільнено понад 180 квадратних кілометрів: як триває Добропільська контрнаступальна операція
Чи є загроза для населення після атаки на аміакопровід?
Наразі на ділянці пошкодження спостерігається білий дим, який може вказувати на витік залишків аміаку. Це явище триватиме, доки надлишковий тиск у трубопроводі не знизиться, що може зайняти кілька днів.
Зауважте! Місцеві органи влади наголошують, що нині жителям регіону немає причин для паніки. Транспортування аміаку цією ділянкою не здійснюється з 2014 року, тому загрози для життя та здоров'я людей немає.
Водночас через тимчасову окупацію території обстежити місце події неможливо.
У Донецькій ОДА поінформували, що вітер у регіоні південно-східний, швидкістю до 5 метрів за секунду, тому можливе поширення легкого запаху аміаку в напрямку Дружківки. У разі відчутного запаху достатньо зачинити вікна та обмежити час перебування на вулиці як запобіжний захід.
Офіційні служби продовжують моніторити ситуацію та оперативно інформуватимуть про будь-які зміни. Наразі ситуація залишається під контролем.
Водночас міноборони країни-агресора опублікувало відео з білим димом, що виник внаслідок удару по аміакопроводу. Окупанти встигли звинуватити в атаці українських бійців, які нібито намагалися зупинити наступ російської армії.
Яка ситуація в Донецькій області?
За даними аналітиків AP, Донеччина залишається ключовим регіоном, який Росія розглядає як плацдарм для подальших загроз Україні, а не як основну мету війни. Цей регіон нараз вважається найгарячішою ділянкою фронту, де зосереджена найбільша активність бойових дій.
Під час Добропільської контрнаступальної операції українські війська звільнили 180,8 квадратних кілометра території Донецької області. Водночас захисники активно працюють над стримуванням наступу ворога на Покровському напрямку, щоб запобігти просуванню російських сил.
Тим часом окупанти продовжують тероризувати мирне населення, намагаючись залишити людей без світла й тепла. Так, 6 жовтня Росія завдала чергового удару по енергетичній інфраструктурі Донеччини, що призвело до відключення електропостачання в низці населених пунктів.