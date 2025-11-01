Желала смерти "западенцам": скандальная блогерша заявила, что ее выгнали из Львова
- Фудблогер Анастасия Кускевич оказалась в центре скандала из-за антиукраинских заявлений.
- Девушка желала, чтобы российские ракеты прилетели в дом каждого "западенца".
- Полиция открыла уголовное производство в отношении нее.
- Кускевич выехала из Львова.
24-летняя фудблогер Анастасия Кускевич оказалась в эпицентре скандала из-за своих оскорбительных высказываний в адрес жителей западных областей Украины. В видео в соцсетях девушка мечтала о ракетном ударе по Львову.
Антиукраинские заявления Кускевич не остались без внимания правоохранителей. Они начали уголовное производство в отношении блогера по статье о нарушении равноправия граждан в зависимости от национальной принадлежности. Очевидно, именно это стало одним из факторов того, что Анастасия решила уехать со Львова, передает 24 Канал.
Что известно о побеге Кускевич со Львова?
Кускевич, которая переехала во Львов из Никополя, в конце концов, оставила и этот город. Об этом стало известно из публикаций блогера в соцсетях. 31 октября она обнародовала в тиктоке текст, где написала: "Выгнали из Львова, хорошо, нога моя туда больше не ступит".
"Не смейте называть меня русской. Я – никопольчанка, которая пережила горе, Украина – это мой дом", – добавила девушка.
Ранее она также отреагировала на заявление правоохранителей, подчеркнув, что "у вас на меня ничего нет". Кускевич утверждает, что не имеет российского паспорта, и что является украинкой, но "не западной". Также она говорит, что, мол, не желала никому ракет.
Как Кускевич реагировала на скандал вокруг себя / Скриншоты
Дальнейшие публикации блогера свидетельствуют о том, что она – в Украине. На одном из фото она держит крестик с биркой, где указано: "Православное серебро. Церковная мастерская. г. Харьков". Это наталкивает на мысль, что девушка находится в Харькове.
В другом видео она указывает в геолокации город Днепр, однако через некоторое время его удаляет. В следующем видео видно столик, похожий на те, что в поездах "Укрзализныци", а на фоне слышен шум от поезда, что тоже дает понимание о переезде женщины.
