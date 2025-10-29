26 октября во время прямого эфира в инстаграме Кускевич унижала жителей западных регионов и оскорбляла военнослужащих ВСУ. Она пожелала, чтобы российские ракеты прилетели в дом каждого "западенца", передает 24 Канал со ссылкой на полицию.
Как полиция отреагировала на скандальные высказывания блогера?
Также девушка отмечала, что мол, западные регионы "страшнее фашистов и россиян", и "хуже Запада ничего нет".
Сама Анастасия родом из российского Норильска. Ранее она жила в Никополе на Днепропетровщине, а потом переехала во Львов. Девушка призналась, что несмотря на украинское гражданство, имеет еще и российский паспорт.
В тиктоке она рассказывала, что является молдаванкой и ведет свой фудблог на русском языке. В сети Анастасия регулярно постит обнаженные фото, фотографии возле бывшей церкви УПЦ МП во Львове и хвастается дорогими покупками вроде новой шубы.
Интересно, что Кускевич ранее уже попадала в поле зрения правоохранителей. В сентябре этого года суд оштрафовал блогера на 5 571 гривен за продажу порнографии в телеграмме.
29 октября стало известно, что полиция Львовщины начала уголовное производство в отношении Кускевич по статье о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам. Блогеру грозит до 3 лет лишения свободы.
