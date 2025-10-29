26 жовтня під час прямого ефіру в інстаграмі Кускевич принижувала мешканців західних регіонів та ображала військовослужбовців ЗСУ. Вона побажала, щоб російські ракети прилетіли в дім кожного "западенца", передає 24 Канал із посиланням на поліцію.

Як поліція відреагувала на скандальні висловлювання блогерки?

Також дівчина зазначала, що мовляв, західні регіони "страшніші за фашистів та росіян", та "гірше Заходу нічого немає".

Сама Анастасія родом із російського Норильська. Раніше вона жила у Нікополі на Дніпропетровщині, а потім переїхала до Львова. Дівчина зізналася, що попри українське громадянство, має ще й російський паспорт.

У тіктоці вона розповідала, що є молдаванкою та веде свій фудблог російською мовою. У мережі Анастасія регулярно постить оголені фото, світлини біля колишньої церкви УПЦ МП у Львові та хизується коштовними покупками на кшталт нової шуби.

Цікаво, що Кускевич раніше вже потрапляла у поле зору правоохоронців. У вересні цього року суд оштрафував блогерку на 5 571 гривень за продаж порнографії у телеграмі.

29 жовтня стало відомо, що поліція Львівщини розпочала кримінальне провадження щодо Кускевич за статтею про порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками. Блогерці загрожує до 3 років позбавлення волі.

