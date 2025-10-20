Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу безопасности и Национальную полицию Украины.

Что известно о подпольной организации, которую разоблачили?

В Службе безопасности подчеркнули, что по результатам комплексных мероприятий разоблачены восемь пособников россиян в Киевской, Черкасской, Одесской, Харьковской, Николаевской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях.

Задача фигурантов заключалась в том, чтобы создать ячейки сторонников советского союза в своих областях и в дальнейшем использовать это ядро для расшатывания ситуации на местах.

В полиции подчеркнули, что четверо активных участников этого движения изготавливали и распространяли запрещенную коммунистическую символику, а также были администраторами телеграмм-каналов и чатов, через которые координировали свои действия и привлекали новых сторонников. Члены этих сообществ создавали и координировали деятельность псевдогосударственных учреждений, организовывали "съезды граждан СССР" и принимали собственные законы.

К совершению уголовного правонарушения причастны 58-летний житель Черновцов, 45-летняя жительница Мукачево, 46-летний житель Ивано-Франковска и 49-летняя жительница Киева,

– говорится в сообщении.

Злоумышленники действовали под кураторством преподавателя кафедры военно-морской академии из Санкт-Петербурга.

По данным расследования, нарушители оказались идеологическими сторонниками Кремля, которые ожидали полной оккупации Украины. Во время обысков в домах фигурантов изъяты смартфоны и компьютерная техника, которую они использовали для распространения российской пропаганды.

Злоумышленникам грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Что известно о деятельности агентов Кремля в Украине?